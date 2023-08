Nuovi parroci per Classe e Ponte Nuovo, Lido Adriano e Porto Corsini

Nuovi parroci in arrivo per alcune parrocchie della città e dei lidi. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni ha ufficializzato domenica le nomine per l’anno pastorale 2023/2024.

Dopo 25 anni a Classe e 5 a Ponte Nuovo, don Mauro Marzocchi, 59 anni, lascia Sant’Apollinare per diventare parroco a Lido Adriano, che negli ultimi mesi era stata amministrata da don Paolo Babini dopo il ritiro, a causa di alcuni problemi di salute, di don Silvio Ferrante. Il suo ingresso a Lido Adriano è in programma l’8 ottobre alle 18. Don Pietro Parisi resta come vicario parrocchiale di entrambe le comunità.

Al suo posto, diventerà parroco di Sant’Apollinare in Classe e Ponte Nuovo don Dariusz Kesiscki, 55 anni, originario di Nasielsk, in Polonia, finora parroco di Porto Corsini e Marina Romea oltre che presidente dell’Istituto per il sostentamento del Clero e direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso. Farà il suo ingresso a Classe il 23 settembre alle 20,30.

A guidare invece le parrocchie di Porto Corsini e Marina Romea sarà padre Vincenzo Tomaiuoli, scalabriniano, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti e Apostolato del mare affiancato da padre Roberto Zaupa, anche lui scalabriniano. Il loro ingesso ufficiale nelle parrocchie è in programma il 14 ottobre alle 18,30 a Porto Corsini.

Monsignor Ghizzoni ha confermato due nomine che erano già state rese note: quella di don Paolo Pasini che il 30 settembre alle 18,30 entrerà nella parrocchia di Marina di Ravenna e di don Paolo Babini, nuovo parroco di Santa Maria del Torrione dove farà il suo ingresso il primo ottobre alle 18,30. Dove avrà l’aiuto di don Matteo Papetti vicario parrocchiale.