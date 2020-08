Nuovi pavimenti per l'Almagià: conclusi i lavori

Grande soddisfazione per la conclusione dei lavori di rifacimento dei pavimenti all’Almagià di Ravenna, lo spazio di architettura industriale divenuto hub culturale grazie all’intervento di recupero di venti anni fa che ha trasformato l’ex raffineria di zolfo, situata nella Darsena di città, nel cuore del vecchio porto, in una sala polifunzionale divenuta luogo d’incontro delle arti performative e visive e frequentata soprattutto da giovani artisti.

L’intervento si è reso necessario per migliorare la sicurezza dei fruitori e Tekno Pav si era aggiudicata il bando del Comune, proprietario della struttura. Una squadra di professionisti ha progettato le nuove pavimentazioni attraverso tecniche di posa e tecnologie ultramoderne, utilizzando forme, metodi e materiali in grado di far risaltare le caratteristiche e il valore dell’edificio senza intaccarne la bellezza, migliorandone la funzionalità e rispettandone l’identità storica. Si è trattato di pavimentare una superficie di 800 metri quadri in resina epossidica bicomponente, ponendo la massima cura nel ricercare le luci, i colori e le texture più adeguate. Nonostante i numerosi vincoli, i lavori sono terminati nel giro di 10 giorni.