Tre nuovi direttori per l'Ausl: "Più di 100 primari in 3 anni. Ora consolidiamo il sistema"

Sono più di cento, su 220 figure totali, i direttori di 'struttura complessa' nominati all'interno di Ausl Romagna dall'insediamento dell'attuale dirigenza aziendale. Numeri che mettono in chiaro la riforma attuata all'interno dell'azienda sanitaria romagnola per tamponare la mancanza di ruoli dirigenziali presenti. L'ultimo passo in questa riforma è avvenuto lunedì mattina nella sede della Direzione Generale dell’Ausl a Ravenna, con la nomina di Francesco Catania, nuovo primario di Ostetricia e Ginecologia Ravenna-Lugo, Patrizia Cenni nuova primaria di Neuroradiologia Diagnostica di Ravenna e Francesca Gnudi direttrice del Servizio Prevenzione e Protezione (Spp) di Ausl Romagna.

"Ruoli importanti anche per il miglioramento del percorso di integrazione ospedale-territorio", sottolinea la direttrice sanitaria di Ausl Romagna, Francesca Bravi. "Con queste nomine abbiamo quasi concluso la copertura dell'alta dirigenza clinica di questa provincia - aggiunge il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori - In tre anni siamo andati a coprire 100 posti di primario. Quella del primario è una figura importate nella maturazione delle competenze professionali". Al momento, come specifica il direttore generale, nella provincia di Ravenna rimarrebbe solo una posizione vacante, quella del reparto di Pneumologia.

I nuovi direttori

Il catanese Francesco Catania si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, per poi specializzarsi nel 1993 in Ostetricia e Ginecologia. Dopo un percorso di specializzazione negli Stati Uniti, Catania ha svolto anche attività di volontariato in Africa al Nakoma Hospital, in Malawi. E' stato poi primario nel Casentino e nel presidio ospedaliero del Valdarno. A Ravenna, il nuovo primario mira a "migliorare la cura delle pazienti in gravidanza con un approccio multilivello" e a "snellire il percorso sanitario delle pazienti di Ginecologia", sottolineando comunque di aver trovato a Ravenna un "livello molto elevato".

Patrizia Cenni, cesenate, è già stata direttrice pro tempore dell’Unità Operativa di Neuroradiologia Diagnostica dell’ospedale Santa Maria delle Croci dall’agosto 2022. Per lei un percorso di formazione e specializzazione che si è sviluppato all'interno del territorio romagnolo e bolognese. "Mai accontentarsi delle risposte facili" afferma Cenni che sottolinea la necessità di "guardare avanti e affrontare aspetti diversi". La nuova primaria, con un percorso iniziato nella Neurologia prima che nella Radiologia, predilige un approccio clinico "per fornire risposte diagnostiche mirate ai pazienti".

Interpreterà invece un ruolo aziendale Francesca Gnudi, bolognese, specializzata in Medicina del Lavoro. Anche per lei un percorso di formazione che si è svolto prevalentemente in ambito romagnolo e ravennate. Nel suo ruolo si occuperà di supportare la Direzione generale nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione, protezione e salubrità negli ambienti di lavoro, promuovendo le condizioni che garantiscano un elevato grado di qualità della vita lavorativa, proteggendo la salute e sicurezza degli operatori, migliorando il loro benessere psico-fisico e prevenendo le malattie e gli infortuni professionali. "Il mio è un ruolo multiprofessionale per avere una visione aziendale a tutto tondo", ha detto Gnudi, che ha fissato due obiettivi: quello dell'integrazione a livello aziendale, con tre unità semplici per rispondere alle esigenze di salute e sicurezza a livello locale", e quello del coordinamento a livello esterno con le forze dell'ordine.

Rispetto alle nuove nomine, Carradori sottolinea due elementi: quello della continuità ospedale-territorio che risponde a un miglioramento della qualità del servizio, e quello della crescita di risorse professionali all'interno del territorio, con i primari chiamati a rispondere alla regola "Dirigere, non comandare". Il tutto con uno sguardo ampio al benessere organizzativo, anche in relazione agli episodi di violenza che si sono verificati in certi casi contro il personale sanitario: "Quando c'è grande discrasia tra domanda e offerta, si generano tensioni tra responsabili e fruitori del servizio", ovvero tra medici, infermieri e pazienti.

Il direttore generale auspica dunque l'avvio di nuove procedure aziendali per tutelare i medici dei pronto soccorso: occorre misurare con periodicità le varie situazioni e non lasciare i professionisti da soli". Con la nomina dei nuovi primari è dunque superata la fase critica di reclutamento e si può partire "con il consolidamento e il supporto dei professionisti sanitari - precisa Carradori - ora che i quadri sono coperti, l'azienda dovrà ascoltare i fabbisogni espressi dai primari". Alto anche il livello di attenzione rispetto al Covid, con casi in aumento nelle ultime settimane. Da parte dell'Ausl romagnola è sempre caldeggiato l'utilizzo dei dispositivi di protezione, soprattutto in presenza di pazienti a rischio. Al momento non ci sarebbe comunque nessun cluster a livello aziendale.