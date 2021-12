Nuovi servizi sull'app 'Io' per i Comuni della Bassa Romagna

Prosegue lo sviluppo dei servizi digitali nell’Unione Bassa Romagna. Si arricchiscono, infatti, le funzionalità legate a IO, l’app dei servizi pubblici che consente ai cittadini di ricevere avvisi e messaggi ed effettuare pagamenti verso tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e locali. D'ora in poi tutti i cittadini che hanno scaricato l’app potranno ricevere ogni comunicazione di avvio del procedimento legata alle pratiche di residenza (iscrizioni, variazioni, cancellazioni, richieste di informazioni) direttamente sul proprio dispositivo: grazie al lavoro delle anagrafi e del Servizio Innovazione tecnologica dell’Unione, le comunicazioni arriveranno a tutti gli interessati, a vario titolo, di una variazione anagrafica.

Il nuovo servizio si aggiunge a quelli già presenti: gli avvisi di scadenza della carta di identità, le ricevute di presentazione delle proprie istanze anagrafiche e delle prenotazioni, gli avvisi di ricezione di certificati anagrafici richiesti con l’app Smart Anpr. Servizi e comunicazioni più rapide e immediate e su un’unica app: è questo il senso del progetto IO, sul quale tutti gli enti stanno investendo per trasferire un numero crescente di servizi. Un processo in cui è importante il ruolo dei cittadini: più persone scaricano l’app, più la spinta verso l’innovazione sarà forte.

Nello specifico delle comunicazioni anagrafiche, inoltre, l’uso di IO riduce i tempi di gestione e semplifica la conservazione degli atti, a tutto vantaggio dei cittadini. I cittadini possono verificare direttamente i servizi attivi presso il proprio Comune su io.italia.it/enti o, più semplicemente, cercando il proprio comune sull’app alla voce “Servizi locali”. L'implementazione dei servizi fa parte di Bassa Romagna Smart, un ampio progetto di semplificazione e digitalizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il cui primo obiettivo è il miglioramento della qualità dei servizi erogati.