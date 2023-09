Nuovi spazi al liceo “Nervi-Severini”: aule e laboratori al servizio della didattica. Investimento da 1,2 milioni di euro

Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi spazi realizzati all’interno della sede centrale del liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna, a seguito di un intervento di ristrutturazione dei locali situati all’ultimo piano della struttura. Erano presenti il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Paolo Bernardi e il preside del “Nervi-Severini” Paolo Taroni. I lavori, a cura della Provincia di Ravenna e del valore complessivo di 1 milione e 200mila euro, hanno riguardato la ristrutturazione dei locali all’ultimo piano della sede centrale dell’istituto, in via Tombesi dall’Ova a Ravenna.

Un intervento centrato sul recupero del secondo piano, ma con l’obiettivo più ampio di contribuire alla riqualificazione e valorizzazione ambientale e funzionale dell’edificio ed alla creazione di spazi scolastici più confortevoli, vivibili e accessibili all’intera popolazione scolastica. Al secondo piano sono stati quindi realizzati cinque nuovi spazi, tra aule e laboratori, un nuovo vano scala, un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, servizi igienici e spazi di servizio (depositi, archivi, spogliatoi) per le esigenze del personale scolastico. Nello specifico, dei nuovi cinque locali ricavati, per una superficie complessiva da destinare alla didattica di circa 235 m², due saranno destinati a laboratori, uno ad aula, uno ad aula sdoppiamento e uno a sala riunioni. L’intervento ha previsto anche la creazione di nuovi spazi da destinarsi ad archivio e deposito ai piani terra ed ammezzato, sfruttando spazi già esistenti che sono stati riconvertiti.

“Negli ultimi vent’anni nella nostra città è aumentato esponenzialmente il numero di ragazzi e ragazze che hanno fatto la scelta di studi artistici di varia natura, un dato che ci parla del nostro territorio di cui essere orgogliosi - dichiara il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale -. Abbiamo cercato di accompagnare la grandissima crescita del liceo artistico “Nervi-Severini” attivamente, a partire dall’abbattimento delle barriere architettoniche, al restauro dello spazio di Santa Maria delle Croci, ora completamente rigenerato, fino a quest’ultimo intervento, molto significativo. Oggi abbiamo inaugurato con grande soddisfazione quello che prima era un “non-luogo” all’interno della scuola. Un intervento realizzato attraverso un investimento importante, interamente finanziato dalla Provincia di Ravenna, che ha dato vita a nuovi spazi accoglienti, luminosi e funzionali”.