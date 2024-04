Nuovi spazi e sale prove rinnovate: ma le attività dello Studio 73 non si fermano durante il cantiere

Non si ferma l'attività dello Studio 73, storica realtà e luogo di ritrovo per i musicisti di Ravenna. Nella sala prove e di registrazione ravennate sono infatti partiti i lavori di adeguamento funzionale degli spazi approvati dalla Giunta relativi all’immobile, di proprietà comunale, denominato “Ex Lazzaretto”, in via Sant’Alberto 73. L’intervento, come previsto dal contratto di partenariato 2023-2033, è realizzato a cura e spese del gestore del centro di produzione polivalente (Associazione Norma Aps e Raven Soc Coop) e prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile che porteranno a un ampliamento e rinnovamento dei suoi spazi.

Dopo l'annuncio dei lavori, molti musicisti e abituali frequentatori dello Studio si erano affrettati a telefonare chiedendo informazioni su una eventuale chiusura, ma come confermano i gestori, le attività dello spazio musicale andranno avanti regolarmente e senza intoppi durante tutto il periodo dell'intervento. Anzi, i lavori porteranno interessanti novità per tutti i fruitori dello spazio. Il progetto di ristrutturazione e ampliamento, frutto del parternariato con l’assessorato delle Politiche giovanili del Comune, porterà in dote un nuovo studio di editing, il rinnovamento delle sale prove e studio di registrazione attuali, e la realizzazione di una nuova sala polifunzionale a servizio della comunità per corsi, workshop, residenze artistiche, conferenze e piccoli eventi privati. L’inaugurazione degli spazi rinnovati è prevista per settembre.