In arrivo nuovi temporali: "Territorio in condizioni molto fragili, necessaria la massima prudenza"

L’ondata di piogge e piene dei giorni scorsi ha lasciato diffuse criticità idrauliche tuttora persistenti su tutto il territorio della provincia di Ravenna e non solo. Il Comune di Ravenna fa sapere che ci si è messi immediatamente al lavoro per ripristinare gli argini e tutto quanto concorre alla difesa del territorio, ad esempio posizionando sacchi dove ci sono state rotture e allagamenti, ma è necessario precisare che permane ovunque una situazione di grande fragilità. L’attività di monitoraggio è ininterrotta, anche per mezzo dei volontari, per verificare la presenza di eventuali fontanazzi. Le chiusure stradali tuttora permanenti sono necessarie per tutelare la sicurezza delle persone prevenendo incidenti causati da possibili frane.

La soglia di attenzione da parte di tutta la cittadinanza deve quindi essere massima, anche perché dai prossimi giorni sono attese condizioni meteo in deciso peggioramento. Nell’assicurare il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni del territorio provinciale, della Protezione civile, di tutte le forze dell’ordine, dei volontari e di tutti i soggetti coinvolti, si ribadisce che restano predisposte nell’eventualità di problematiche tutte le possibili soluzioni di Protezione civile.

Si ricorda che è assolutamente indispensabile restare lontani dagli argini: in merito sono state anche emanate specifiche ordinanze di divieto, con sanzioni per chi non le rispetta. Si ricordano inoltre le principali misure di autoprotezione da mettere in atto in caso di rischio idraulico:

allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni

non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati

non accedere ai sottopassi

non accedere agli argini dei fiumi, alle aree golenali o ai capanni da caccia e pesca

se si è all’aperto cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti.

Tutti i canali social e i siti dei Comuni coinvolti, e dei rispettivi sindaci, vengono costantemente aggiornati con informazioni di dettaglio su ogni singolo territorio: si raccomanda alla popolazione di tenersi aggiornata tramite i canali ufficiali degli enti di riferimento.

Le strade chiuse a Faenza

Questo l'aggiornamento di lunedì pomeriggio sulle strade chiuse a Faenza per l'emergenza idrologica: via Cimatti (da via Torretta allo svincolo con la Circonvallazione), via Ragazzini, via D'Azeglio, via Silvio Pellico, via San Martino (da Ponte Verde a dopo la borgata La Fornace), SP 56 Sarna, via Del Palazzo, via Mella, via Canova, via San Vincenzo, via Canovetta, via Uccellina, via Fabbrerie (dal Ponte della Castellina a via Pianetta, tratto arginale), via Fossolo (a senso unico, a scendere verso la borgata), via Del Fiume (l'ultimo tratto, fino all'argine), via Saldino (da via Palazzone a via Saldino 9, tratto sull'argine del fiume).