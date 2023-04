Due nuovi velox fissi in città e nel forese: limite dei 50 km orari, ecco dove sono

Due nuovi autovelox fissi in arrivo nel ravennate. Il primo sarà installato entro l'estate lungo via Bellucci, all'altezza del civico 189 di via Destra Canale Molinetto a Ravenna. Lo strumento di rilevazione della velocità fisserà il limite ai 50 chilometri orari e rileverà la velocità su entrambe le corsie (la strada è a senso unico) in un punto già teatro di tanti incidenti, il più drammatico quello in cui nel 2014 perse la vita un bambino di 12 anni.

Il secondo velox fisso sarà invece installato nel centro abitato di Mezzano, sulla Reale, nei pressi delle scuole (anche per metterle in sicurezza). Anche in questo caso il limite è dei 50 chilometri orari e lo strumento, che sarà bidirezionale, dovrebbe iniziare a "staccare" le prime multe nel giro di un paio di mesi. In entrambi i casi l'installazione verrà comunicata agli utenti della strada tramite segnali stradali con indicazione di preavviso.

"Di recente c'è stato un cambio normativo che dà la possibilità di installare velox fissi anche all'interno dei centri abitati, ma solo in determinate casistiche e sempre con decreto del Prefetto - spiega il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani - Avvalendoci di questo cambio di normativa (che tiene conto dell'incidentalità pregressa), abbiamo ritenuto di proporre i due nuovi velox che sono stati autorizzati. Abbiamo scelto due punti in cui la velocità è un problema noto da tempo. In questo modo prosegue la nostra campagna per aumentare i livelli di sicurezza della circolazione. Continuiamo con questa politica che sta dando riscontri importanti: laddove siamo intervenuti con i velox, infatti, si è verificato un calo dell'incidentalità. Lo scopo resta sempre quello di aumentare la sicurezza della circolazione".