Due nuovi campi da padel panoramici a due passi dal mare: "Così ridiamo vita agli ex campi da tennis"

E' uno degli sport più in voga del momento: ha aperto da qualche giorno a Marina Romea il nuovo centro padel 'The Wall Padel Center Mare'. Il nuovo impianto sportivo sorge al civico 17 di via delle Mimose, dove c'erano i campi da tennis in disuso da anni. In questo modo è stata data nuova vita a un'area, data in concessione dai gestori del circolo tennis Zavaglia, che rischiava di finire nel degrado.

Il centro è gestito da Marco Merli, titolare di Merli sport srl e già gestore del centro padel 'The Wall' della Darsena. Nel nuovo impianto immerso nel verde si possono trovare due campi da padel outdoor panoramici. "Volevamo dare nuova vita a quest'area - spiegano i gestori - Il padel è uno sport che ha avuto un boom negli ultimi anni e noi abbiamo cavalcato l'onda. In più questa zona è molto turistica e non offre molto agli sportivi, al di là degli stabilimenti balneari". Il centro, aperto tutti i giorni fino a tarda sera, organizza anche lezioni private e corsi per adulti e bambini.