Campi da padel, calcio e un'area gioco per i cani: inaugurano i nuovi impianti a Casal Borsetti

Una mattina di festa per Casal Borsetti. Sabato 9 aprile a partire dalle 11 vengono inaugurati ufficialmente i nuovi impianti sportivi gestiti dall’associazione Casalsport Asd all’interno del Centro Sportivo Zangaglia. Il progetto, nato dalla passione per lo sport e l’amore per questa località, ha trovato realizzazione grazie alla collaborazione tra la nascente Casalsport Asd e la Polisportiva Stella Rossa. Il centro è pronto a ripartire con molte novità e la possibilità di praticare diversi sport e giochi: padel, calcio, calcio a cinque, addestramento/gioco per i cani, pattinaggio, tennis tavolo, subbuteo, scacchi…

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione dell’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini; assieme a lui, saranno presenti anche il presidente di Casalsport Asd, Fabiano Borghesi, il presidente della Polisportiva Stella Rossa, Guido Leoni e il presidente dell’Ati Lidi Nord, Luca Ruffini.