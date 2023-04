Un nuovo campo fotovoltaico e un impianto per la distribuzione del Gnl alle Bassette

Realizzare un nuovo spazio in cui generare energia sostenibile. È questo l’intento di Ravenna Holding, che ha presentato il Piano urbanistico attuativo approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi, per realizzare nella zona delle Bassette un campo fotovoltaico di potenza di circa 2 Megawatt, composto da 5.500 pannelli da 2,83 metri quadrati l’uno, che potrà essere utilizzato anche per alimentare gli autobus di nuova generazione. L’area potrà ospitare anche un impianto per il deposito e la distribuzione di Gnl (gas naturale liquefatto) per alimentare mezzi pesanti, soprattutto quelli che operano nei centri urbani.

“Il progetto presentato da Ravenna Holding – ha affermato l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – si propone di generare energia rinnovabile in modo efficiente e con le migliori soluzioni e tecnologie. Solo qualche settimana fa un’indagine de Il Sole 24 Ore ha proclamato il comune di Ravenna secondo in Italia per numero di impianti fotovoltaici installati, per numero di impianti pro capite e per potenza sviluppata. Come Amministrazione quindi non possiamo che apprezzare un investimento che guarda verso questa direzione e che conferma nuovamente la sensibilità che c’è sul tema della sostenibilità nel territorio”.

“Investire in progetti legati a fonti energetiche rinnovabili – ha aggiunto la presidente di Ravenna Holding Mara Roncuzzi – è sempre più necessario per facilitare la conversione dei consumi elettrici e termici di imprese e cittadini: da alimentazione a fonti fossili bisogna passare a fonti pulite, che diminuiscano gli impatti ambientali delle nostre attività. L’intervento nella zona delle Bassette non è l’unico su cui la Holding sta lavorando, da poco abbiamo visto approvato anche un altro Piano urbanistico attuativo per la realizzazione a Savio di un parco fotovoltaico”.

L’area in cui sorgerà l’impianto si trova tra via Romea nord e via Alber Steiner, nella zona industriale delle Bassette. Per la realizzazione del progetto si utilizzerà solo una parte della capacità edificatoria offerta dal Piano operativo comunale, così suddivisa: 63.049 metri quadrati per la realizzazione del campo fotovoltaico e degli altri lotti ad esso collegati; 22.393 metri quadrati destinati a parcheggi e verde; infine 5.865 metri quadrati destinati a viabilità pubblica.

In estrema sintesi il Pua prevede un lotto per la produzione di energia rinnovabile collegato a un campo fotovoltaico per la produzione di energia elettrica dal sole, un deposito per i mezzi del trasporto pubblico, un impianto per la distribuzione del Gnl e parcheggi pubblici dotati di colonnine per la ricarica elettrica di veicoli. Inoltre, ai sensi delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, vaste porzioni dell’ambito di trasformazione urbanistica saranno adibite ad aree verdi con differenti caratterizzazioni, ma funzionali a preservare e integrare la rete ecologica dell’area comunale.

Tra le opere di urbanizzazione è prevista la realizzazione di una rotatoria per l’accesso diretto da via Romea nord, all’intersezione con via Bacci, che consentirà l’accesso dei mezzi pesanti al lotto destinato all’impianto di distribuzione di gas naturale liquefatto e permetterà di raggiungere due delle aree destinate a parcheggio pubblico, una a nord e l’altra a sud, oltre che gli impianti esistenti di Hera e Snam.

