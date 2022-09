Dal Messico all'Oriente: al posto del messicano una giovane coppia apre il primo ristorante di ramen

Dal Messico all'Oriente, dai tacos al ramen. Abbiamo ancora tutti nel cuore lo storico ristorante 'Mr Mex', che ad agosto ha chiuso i battenti (con la promessa di un "arrivederci a presto") dopo 25 anni di attività. Ma il locale di piazza Baracca è già pronto a ripartire con una nuova attività. Inaugurerà infatti lunedì 26 settembre 'Hot Ramen', il primo ristorante di Ravenna incentrato sul ramen, tipico piatto cinese (e non giapponese, come ci spiegano i ristoratori) a base di noodles serviti in brodo con vari accompagnamenti, quali carne, alghe, verdure e uova sode. Un piatto che ultimamente ha preso sempre più piede anche in Italia.

"La nostra storia con il ramen inizia quando eravamo piccoli - spiegano lo chef Ting e la sua fidanzata Noemi, coppia di ragazzi cinesi di 26 anni che gestiranno il locale - Leggevamo il manga giapponese 'Naruto' e il ramen era il piatto preferito del protagonista, tanto che il nome Naruto deriva da un ingrediente giapponese che significa "torta di pesce", quel dischetto bianco e rosa che si mette come decorazione sul brodo del ramen. Così abbiamo deciso di tuffarci in questa nuova avventura".

Ting e Noemi vivono a Ravenna da più di 10 anni, hanno sempre avuto una passione per la cucina asiatica e ora hanno deciso di portare la cultura del cibo orientale nella città che loro considerano una "seconda casa". "Ting proviene da una famiglia di cuochi - spiega Noemi - Ha alle spalle molti anni di esperienza nella cucina giapponese. Nel 2019 a Milano ha conosciuto lo chef giapponese Shibuya che gli ha insegnato a preparare il ramen, poi però a causa del Covid siamo dovuti tornare in Giappone".

Lo chef ci tiene a sottolineare come le origini del ramen siano in realtà non giapponesi, ma cinesi: "In tutto il mondo viene conosciuto come piatto giapponese, ma in reatà ha antiche origini cinesi. La parte più importante della preparazione è quella del brodo, serve un lungo tempo sul fuoco per ottenere un brodo denso e dorato. Il classico ramen è composto da una base di brodo di carne (maiale o pollo), può essere cremoso o limpido. Poi ci sono i noodles, la pasta, e i topping, come il chashu (brasato di maiale), l'ajitsuke tamago (l'uovo marinato), il menma (bambù marinato), l'alga nori e tante altre cose. Il ramen si mangia con le bacchette e con l'aiuto di un cucchiaio, deve essere mangiato bollente, infatti è molto adatto per l'invero. Per i vegetariani abbiamo anche il ramen 'vegan' preparato con latte di soia e chashu di tofu e ceci come topping, ricchi di proteine vegetali".

I due giovani ristoratori hanno "ricevuto il testimone" direttamente da Fabio e Consuelo di Mr Mex e ora non vogliono deludere le aspettative. "Sono stati molto carini con noi, ci hanno aiutato molto e li ringraziamo tanto. Il cibo messicano e quello giapponese sono molto differenti, speriamo di raggiungere il loro livello per non deluderli, visto che ci hanno dato così tanta fiducia".

