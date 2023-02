In arrivo a Ravenna un'altra nave di migranti: ecco quando sbarcherà

In arrivo a Ravenna una nuova nave di migranti. Ad annunciarlo è la Prefettura, che spiega che la nave dovrebbe sbarcare presumibilmente il 17 o 18 febbraio. La nave in questione è sempre la Ocean Viking: lo scorso sbarco era avvenuto a fine anno, quando il 31 dicembre la nave della ong Sos Mediterranee aveva trasportato fino a Ravenna 113 migranti tra adulti e bambini. In seguito, era stato ipotizzato di utilizzare per eventuali futuri sbarchi la banchina di Fabbrica Vecchia.

Martedì mattina, infatti, la Ocean Viking ha soccorso 84 persone, tra cui 58 minori non accompagnati, "da un gommone stracarico, in acque internazionali al largo della Libia - fanno sapere dalla Ong - SosMedItalia e Ifrc si stanno occupando dei naufraghi che soffrono di disidratazione e ipotermia".

In previsione dello sbarco, è stato prorogato al 17 febbraio alle 12:00 il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse relativo all’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate, messe a disposizione dal concorrente, nel territorio della provincia di Ravenna – Base di gara 60 euro pro-capite, pro-die, pubblicato sul sito della Prefettura di Ravenna nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Gli operatori interessati saranno invitati ad una eventuale successiva procedura negoziata che si svolgerà in modalità telematica sul portale www.acquistinretepa.it.