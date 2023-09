Nuovo anno scolastico, l’assessora Lori a Lugo: "Impegnati per riportare le scuole alla normalità"

Nella giornata di apertura dell’anno scolastico 2023-2024, l’assessora regionale a Edilizia, Politiche Abitative, Parchi e Forestazione Barbara Lori ha visitato a Lugo due plessi recentemente ripristinati dopo l’alluvione. L’assessora, accompagnata dalla collega del Comune con delega alla Cultura Anna Giulia Gallegati, ha visitato la scuola dell’infanzia Fondo Stiliano e la scuola primaria Codazzi, nell’ambito della decisione della Giunta regionale di essere presente nei comuni colpiti per esprimere vicinanza a studenti, dirigenti e personale scolastico e amministrazioni locali.

Accolte dalle rispettive dirigenti, Federica Serenari alla scuola Fondo Stiliano e Ornella Greco alla scuola Codazzi, le due assessore hanno salutato bambini e bambine e parlato con i docenti. La scuola dell'infanzia Fondo Stiliano è stata ripristinata grazie alla donazione di Cia Conad e sta accogliendo anche due sezioni di bimbi più piccoli della scuola dell'infanzia comunale Capucci; la scuola primaria Codazzi ha beneficiato di parte della raccolta fondi destinata al Comune di Lugo dal gruppo editoriale Monrif.

“L’inizio del nuovo anno scolastico segna una tappa fondamentale per tanti bambini e bambine e per le loro famiglie – ha sottolineato l’assessora Lori -. Un mattoncino per la costruzione del futuro personale e della comunità. A Lugo ho trovato rappresentanti delle istituzioni, dirigenti, insegnanti e personale scolastico, tutti impegnati nel garantire non solo l’attività didattica ed educativa ma la forte volontà di chi si sente parte di una comunità che, nonostante il dramma e le ferite ancora aperte dall’alluvione, è impegnata per costruire per il futuro. Come Regione, siamo impegnati per far sì che tutte le scuole possano presto tornare ad avere tutte le dotazioni in strutture e con materiali necessari anche attraverso parte degli oltre 50 milioni di euro raccolti con le donazioni di tante imprese e cittadini e che, grazie al progetto di legge approvato lo scorso 11 settembre dalla Giunta, a breve assegnerà le risorse ai territori colpiti”.

"Ringraziamo la giunta regionale per questo gesto di attenzione – ha spiegato l’assessora Gallegati -. Questa giornata è sempre carica di emozione ma quest'anno lo è probabilmente di più visti i fatti che ci hanno colpito. Ci tengo molto a evidenziare il clima di collaborazione che unisce amministrazione comunale e dirigenti scolastici con i loro docenti e il personale tutto, un modo di lavorare che ci ha permesso di riavviare l'anno scolastico consentendo a tutti di rientrare in classe. Un fatto non scontato che ci rende orgogliosi".