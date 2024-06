Nuovo asfalto in A14, chiuso per una notte il tratto di allacciamento da Lugo verso Ravenna

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, verso Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500, percorrere la viabilità ordinaria: SP8 via Faentina, SP108, via Antonio Gramsci, via Madonna di Genova, per entrare sulla Diramazione allo svincolo di Lugo.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.