Nuovo asfalto in viale Baccarini a Faenza: le modifiche alla viabilità

Da lunedì 18 a venerdì 22 marzo, a Faenza, per lavori di manutenzione della sede stradale, in viale Baccarini, nelle due ciclopedonali e nelle controstrade, del tratto compreso tra l’incrocio di viale Tolosano/IV Novembre e quello di via Ugonia/Campidori, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: istituzione di un senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna (corso Mazzini - Stazione Ferroviaria), da via Ugonia all’incrocio di viale IV Novembre/via Tolosano; accesso a via Manzoni con direzione Ravenna- Firenze dal semaforo con svolta a destra obbligatoria nella controstrada di viale Baccarini; accesso in via Nuova dalla controstrada di viale IV Novembre.

Viene altresì istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambe i lati della carreggiata di viale Baccarini nel tratto compreso tra viale IV Novembre/via Tolosano e l’incrocio di via Ugonia/via Campidori. Inoltre, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, solo nelle giornate in cui sono previsti i lavori, per tutti i veicoli sul lato della carreggiata della controstrada di viale Baccarini nel tratto compreso tra Via Manzoni e via Ugonia.

A seconda dello stato dei lavori sarà indicato ai residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la destinazione. Per i pedoni e le persone in bicicletta sarà assicurato il percorso da e per la stazione ferroviaria.