Un nuovo autoparco alle Bassette: 200 piazzole, un hotel, negozi e aree ristorazione

A Ravenna nascerà un autoparco nella zona Bassette Nord, una nuova area di sosta e servizi per gli autotrasportatori in servizio nello scalo portuale ravennate. Come riporta la testata specializzata ShippingItaly, ad aggiudicarsi il bando da 400 milioni di euro dell’Autorità di sistema portuale per la gestione quarantennale dell'infrastruttura è stato il raggruppamento temporaneo di imprese Ravenna Park, unico offerente in gara.

Secondo il cronoprogramma il completamento del progetto, nel quale si prevede siano impiegate 43 persone, dovrebbe richiedere poco più di tre anni, anche se il rilascio della concessione era programmato per la fine dello scorso settembre, poi slittato.

L’avviso di aggiudicazione non dà informazioni sull’offerta presentata, ma il bando prevedeva un impegno di 18 milioni di euro per la realizzazione e un contributo dell’Autorità si sistema portuale di circa 4 milioni, a fronte di una struttura comprendente un hotel, 199 piazzole per tir, con ambiti di ristorazione, un piccolo market e foresteria. La cui gestione si prevede frutti nei 40 anni 394,9 milioni di euro.