A 21 anni decide di aprire un bar nella piccola frazione: servirà hamburger e pokè

Ha deciso di investire nella piccola frazione prendendo in gestione il bar Boheme Mattia Sintoni, 21enne nuovo proprietario del bar di via Petrosa 203. In un momento difficile per tanti imprenditori, il giovane ragazzo ha deciso di crederci e di aprire un locale non in centro, ma in una piccola frazione del ravennate, seppur di passaggio.

L’attività, associata a Confesercenti, è aperta dal mattino fino a sera inoltrata e, oltre a colazione e pranzi veloci tradizionali, proporrà anche hot dog, hamburger e pokè. Oltre a questo proporrà eventi di karaoke e intrattenimento musicale, oltre a proiettare le partite.