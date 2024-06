Brioche "alla moda" e tornei di Fifa nel nuovo bar aperto dall'ex pr

Un nuovo bar in cui fare colazione, ma anche studiare o giocare alla PlayStation. A Ravenna, di fronte al parco Teodorico, ha inaugurato da poco il nuovo locale 'Milk'. Il proprietario Outtab Iliass, un giovane di 25 anni con un passato come pr nelle discoteche della città e una formazione alberghiera, ha messo anima e corpo nella realizzazione di questo progetto.

Il locale di via delle Industrie, aperto da martedì alla domenica dalle 8:00 fino a mezzanotte, ha uno spazio esterno coperto molto ampio mentre all’interno, oltre al bancone, si trova una grande sala con tavolini, poltrone, un tavolo da biliardo e un videogioco arcade. In aggiunta un’ulteriore saletta insonorizzata e predisposta per chi volesse studiare o leggere senza essere disturbato.

Il bar propone una vasta gamma di attività ricreative: biliardo, scacchi, giochi di società, PlayStation, carte e biliardino. Ogni martedì sera, dalle 21:00 a mezzanotte, il bar si anima con la musica dal vivo e promozioni speciali sui drink. Il giovedì, invece, è il turno dell'aperitivo-sushi, organizzato in collaborazione con un ristorante giapponese ravennate e accompagnato dal dj set. Il Milk ha in programma anche serate dedicate ai tornei di beccaccino, biliardo e Fifa. Nel bar si possono gustare drink dai nomi evocativi, ma anche brioche innovative come le "flat" e le New York rolls.