Un borgo 'green' con 17 nuove abitazioni per riqualificare la via del centro storico

Si presenta come un nuovo borgo eco-sostenibile a pochi passi dal centro di Ravenna, costituito da ville e appartamenti di pregio per un’esperienza abitativa "green" il progetto 'MiRa exclusive residence'. Si tratta della riqualificazione urbanistica di via Mingaiola, traversa di via Fiume Abbandonato a ridosso di piazza Baracca e Porta Adriana.

In questa zona nascerà un piccolo borgo che ospiterà 17 soluzioni abitative distribuite su 5 unità con spazi ampi, edifici al top della classe energetica, aree verdi pensate come una sorta di ampliamento degli stessi spazi abitativi, garage e parcheggi privati, puntando su elementi quali la comodità della città e la sostenibilità ambientale.

L’innovativo progetto è stato ribattezzato MiRa exclusive residence: MiRa, infatti, è l'acronimo di via Mingaiola, una delle zone più caratteristiche della città, addossata alle antiche mura e che mantiene intatto il proprio fascino a pochi passi da Via Cavour e dalla Basilica di San Vitale. La riqualificazione urbana di questa strada del centro storico vuole rappresentare un valore aggiunto per la città.

Il progetto di Ala Immobiliare Srl, in collaborazione con Gabetti e affidato allo studio di architettura ravennate Nuovostudio, verrà presentato alla città nel corso di un incontro pubblico in programma giovedì 15 febbraio, dalle 17, al mercato coperto di Ravenna. A introdurre il tema sarà l’assessora all’Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, che lascerà poi la parola a Gianluca Bonini di Nuovostudio e ai protagonisti dell’investimento, Enrico Cestari, direttore di Gabetti Home Value, e Giacomo Sebastiani, amministratore unico di Ala Immobiliare.