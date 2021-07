Nuovo box velox sulla provinciale: al via i lavori per installarlo

Il Comune di Cervia procederà con l’installazione di una postazione con dispositivo per il controllo e il rilevamento delle infrazioni di velocità lungo la strada provinciale n. 254 r “di Cervia”, in località Tantlon nel Comune di Cervia, da lunedì 12 a venerdì 30 luglio. Per poter effettuare i lavori, il Comune di Cervia e le imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori dovranno provvedere alla messa in opera e alla conservazione di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, diurna e notturna, anche mediante l’occupazione temporanea della sede stradale, lungo la strada provinciale n. 254R “Di Cervia”, alla p.k. 20+460, lato sinistro.