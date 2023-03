Passi avanti nella creazione del nuovo casello dell'A14 tra Castel Bolognese e Solarolo

Questa mattina le amministrazioni di Castel Bolognese e Solarolo hanno partecipato a un sopralluogo nella zona dove sorgerà il nuovo casello autostradale sulla autostrada A14. L'incontro con i tecnici di Autostrade per l’Italia ha offerto l’occasione per aggiornare le istituzioni del territorio sulle tempistiche delle attività preliminari già in corso di esecuzione.

Prevista entro aprile la conclusione della bonifica da ordigni bellici e del monitoraggio ambientale ante operam. Fissata invece entro il mese di giugno la conclusione delle indagini archeologiche. Si entra quindi nel vivo, con l’arrivo della bella stagione, della fase di cantierizzazione dell’intervento, che porterà alla realizzazione della quarta corsia in A14 nel tratto tra Ponte Rizzoli e la diramazione per Ravenna e alla realizzazione del casello in località Castel Bolognese-Solarolo.

I lavori complessivi dell’opera, del valore di oltre 500 milioni di euro, secondo i tempi dettati dall’iter autorizzativo potranno essere terminati entro il 2027 e garantiranno alla vallata e ai comuni del territorio possibilità di sviluppo importanti.

“È un cantiere decisivo per lo sviluppo delle nostre comunità – dichiarano i Sindaci di Castel Bolognese e Solarolo – che ci consente di programmare nei prossimi anni tutte le azioni propedeutiche a un cambio di paradigma così radicale. Da oggi, con il cantiere fisico del casello, inizia anche il nostro impegno per far sì che le opportunità generate da quest’opera siano colte appieno”.