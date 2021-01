Nuovo caso di Covid in una scuola elementare: didattica a distanza

Il Coronavirus entra in un'altra scuola. L'Ausl della Romagna, infatti, ha disposto che una classe della scuola elementare di Godo di Russi da lunedì sia in didattica a distanza, a causa di una positività accertata nella stessa classe. I genitori sono già stati avvisati dalla scuola. "I numeri a livello regionale, e non solo provinciale, continuano ad essere elevati, lo stesso vale per la nostra città - spiega il sindaco Valentina Palli - Per questo dobbiamo prestare massima cautela e non abbassare la guardia proprio ora che è iniziata la fase vaccinale. La strada per la vaccinazione di massa è ancora lunga ma è iniziata, ce la faremo".