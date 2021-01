Nuovo caso di Covid in una scuola media: si torna alla didattica a distanza

Venerdì si sono registrati cinque nuovi casi di Coronavirus a Russi. Uno di loro è uno studente di una classe della scuola media Baccarini, che venerdì è stata posa in via cautelativa in didattica a distanza. Ad oggi, inoltre, si stanno ultimando le vaccinazioni degli operatori sanitari, degli anziani delle Cra e case famiglia e del personale sanitario.