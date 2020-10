La Fabbrica Vecchia diventerà un centro d'addestramento per i Vigili del fuoco

Realizzare un nuovo centro per i Vigili del Fuoco nel Porto di Ravenna e destinarlo a distaccamento nautico portuale e polo didattico-formativo per il personale del corpo: è questo l’obiettivo dell’accordo di programma firmato mercoledì dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con la partecipazione della Prefettura di Ravenna, dell’Agenzia del Demanio e del Comune.

Il nuovo centro sorgerà a Marina di Ravenna, all’interno del complesso monumentale chiamato “Fabbrica Vecchia e Marchesato”, che sarà quindi coinvolto in un programma di recupero, restauro e valorizzazione. L’accordo prevede infatti che l’Autorità di Sistema Portuale, proprietaria del complesso immobiliare per averlo acquisito a titolo gratuito dal Comune di Ravenna, esegua gli interventi di ristrutturazione e adeguamento, previsti dal progetto approvato dalla Soprintendenza, e poi conceda il compendio in comodato d’uso gratuito per 99 anni al Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Una porzione del compendio verrà, invece, riservata al Comune di Ravenna per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

Da quella sede inoltre i vigili del Fuoco "potranno fornire un servizio più immediato ed efficace - sottolinea il presidente dell'Autorità Portuale Daniele Rossi - soprattutto in previsione dei lavori per la realizzazione del nuovo Hub e di quanto pensiamo che possa essere più vissuto in futuro il nostro porto, con tutti i rischi che ne potrebbero conseguire".

Il complesso storico

Nato nel corso del Settecento durante la sistemazione del nuovo Porto di Ravenna e del relativo canale: il complesso oggi conosciuto come Fabbrica Vecchia e Marchesato ebbe origine nel 1764 quando la comunità ravennate edificò il Casone della Sanità (Fabbrica Vecchia). L'anno successivo fu poi eretto il Marchesato dalla famiglia Cavalli che, fin dal secolo precedente, era stata investita dal Papa Clemente X, del titolo nobiliare di marchesi e del privilegio di sfruttamento del porto di Ravenna.