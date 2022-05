Dall'amore di una mamma per la propria figlia nasce un nuovo centro benessere-palestra

Ha aperto ad aprile un nuovo club a Ravenna, un centro benessere-palestra per tutte le donne, mamme, lavoratrici, con poco tempo libero. Un centro dedicato a chi ha una vita frenetica ma non vuole rinunciare al proprio benessere fisico e mentale. "M'amofit" nasce dall'amore di mamma Alessandra verso sua figlia Camilla, che le ha dedicato un tatuaggio che raffigura proprio il logo della struttura alla madre Alessandra. M'amofit è nato per chi vuole prendersi cura del proprio corpo amandolo e rispettandolo.

La struttura si trova in viale Francesco Baracca al civico 77, offre servizi esclusivi ma alla portata di tutti con un personale attento e professionale che propone xbody, bike a infrarossi, ms-sculpt, criosauna e ogni sabato di maggio un open day gratuito. Per sabato 21 maggio l'open day è dalle 9.30 alle 12.30 con la massiofisoterapia; per sabato 28 maggio invece appuntamento dalle 9.30 con total body, alle 10.30 con gag, alle 11.30 con il pilates e alle 12.30 con lo yoga. Per informazioni contattate il numero 3517070114.