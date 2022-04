Taglio del nastro al centro sportivo di Casal Borsetti: campi da padel, calcio e pattinaggio

Alla presenza di una folta rappresentanza di cittadini, sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi impianti sportivi gestiti dall’associazione Casalsport Asd a Casal Borsetti all’interno del Centro Sportivo Zangaglia. Un intervento significativo, realizzato grazie alla collaborazione tra la nascente Casalsport Asd e la storica Polisportiva Stella Rossa: dopo i discorsi inaugurali dei rappresentanti dei nuovi gestori e dell’assessore, alcuni degli storici dirigenti della società hanno preso la parola, ricordando i molti “pionieri” che vollero questa struttura (nata negli anni settanta) e che oggi non sono più fra noi, e augurando lunga vita alla nuova gestione.

Luca Ruffini, rappresentante dell’Ati Ravenna Lidi Nord, ha poi sottolineato l’importante richiamo per i turisti di questo impianto: in una fase in cui i tre lidi stanno lavorando sodo, e congiuntamente, per valorizzare il territorio a livello nazionale e internazionale, puntando molto anche sul segmento turistico sportivo. Ora il centro è pronto a ripartire con molte novità e la possibilità di praticare diversi sport e giochi: padel, calcio, calcio a cinque, addestramento/gioco per i cani, pattinaggio, tennis tavolo, subbuteo, scacchi…