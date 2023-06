Nuovo complesso residenziale in zona Mattei: in arrivo piscina, studentato e una viabilità rinnovata

Un nuovo grande insediamento residenziale e un'ampia area dedicata allo sport che comprenderà anche una piscina. Il tutto accompagnato da un nuovo sviluppo della viabilità nell'area nord della città. Lo scorso 6 giugno la Giunta comunale di Ravenna ha approvato il secondo stralcio del Pua (piano urbanistico attuativo) relativo al sub comparto “Agraria” e una variante al 1° stralcio già approvato nel giugno del 2021. Si tratta di una delle più ampie urbanizzazioni in programma che riguarda la zona nord della periferia di Ravenna con due aree interessate: un triangolo delimitato da via Bisanzio, via dell'agricoltura e via sant'Alberto e un'altra porzione sull'altro lato di via Bisanzio confinante con viale Mattei e via Lago di Garda.

Il tema della pianificazione, come specifica il Comune, è riscattare il quartiere San Giuseppe "dalla sua condizione storica di ambito marginale nella città, luogo di insediamento sul quale è gravata negativamente e, occorre dirlo, anche immotivatamente, la fama poco prestigiosa di 'quartiere operaio', il riscatto consisterà nel far emergere e rifinire una fisionomia residenziale di qualità, in grado cioè di far percepire il quartiere San Giuseppe alla stessa stregua di altre zone della città". In arrivo dunque un nuovo comparto residenziale, ma anche un polo polisportivo che dovrebbe attirare l'intera città. In funzione di tutto ciò sono previste varianti al sistema della viabilità e anche una vasca di laminazione per prevenire il rischio idraulico. Il Pua generale punta infatti al compimento della cosiddetta "circuitazione sud" che rappresenterà "un’alternativa più comoda e veloce alla via Mattei, oggi costretta a sopportare e supportare i traffici in transito", spiega il Comune. A fianco a questo aspetto, è prevista anche una "riconfigurazione della via Mattei come mera strada urbana, vivibile e percorribile come tante altre strade nelle parti più interne del corpo urbano".

Insediamento residenziale e studentato

Tra primo e secondo stralcio il piano di urbanizzazione riguarderà quindi una superficie complessiva di 145mila metri quadrati (99.244 del primo stralcio e 45.043 del secondo). In particolare i due stralci prevedono circa 36mila quadrati di superficie destinati all'edilizia residenziale, con un calcolo di abitanti teorici pari a oltre 1.100 persone. Il secondo stralcio, approvato nei giorni scorsi, ha ridefinito le destinazioni e la disposizione planimetrica dei lotti per l’Edilizia Residenziale Sociale e Speciale, nell’ambito di un’equa ripartizione. L’intera quota di Residenza speciale è individuata in un unico isolato attestato su Via Dell’Agricoltura e prevede fra l’altro la realizzazione di uno studentato in prossimità della sede universitaria. Per quanto riguarda la Residenza sociale (ERS), questa è riconfermata nel limite a nord dell'area.

Il polo sportivo

Oltre alle nuove abitazioni, l'area a nord di via Mattei, compresa tra la via Bisanzio a ovest, e via Lago di Garda a est, è un’estesa zona di proprietà comunale, di circa 170.000 metri quadrati destinata a diventare un grande polo sportivo. Ad oggi nell'area sono già presenti l'impianto del Ravenna baseball, il circolo tennis E. Mattei, il bocciodromo, la palestra coperta Mattei e la scuola calcio Mattei, ma in futuro l'area "potrà ospitare impianti più sofisticati e complessi, fra i quali spicca già oggi la formazione della seconda piscina coperta nella città di Ravenna - si legge nel documento approvato dalla Giunta - che rappresenta un impegno assunto direttamente dai promotori del PUA e che dovrà trovare la sua completa attuazione entro i prossimi anni".

La vasca di laminazione

Come spiegato nella documentazione pubblicata dal Comune, la "necessità di garantire l’invarianza idraulica della trasformazione urbana ha comportato la previsione di una vasca di laminazione. Tale opera idraulica verrà realizzata all’interno del perimetro comparto integrale S2 (ovvero la zona i Romea – Anic – Agraria, ndr), in area ora agricola ubicata sul lato est della via Bisanzio ed è totalmente ricompresa nel Pua del 1° stralcio attuativo". Per i non addetti ai lavori, le vasche di laminazione sono importanti opere idrauliche prefabbricate che fungono da "ammortizzatori", consentendo un deposito di acque al fine di evitare pericolosi sovraccarichi sul territorio.

Viabilità

Il nuovo quartiere che sorgerà nella zona "Agraria", sarà connesso con l'esistente quartiere San Giuseppe tramite via Mattei. Come spiegato dai tecnici del Comune, "i futuri residenti nel sub-comparto recapiteranno sulla via dell’Agricoltura, la quale, a sua volta, si innesta sulla rotatoria Svezia, e da lì si ha la possibilità di raggiungere la via Mattei e, proseguendo lungo di essa, la SS 309 – Romea, oppure scavalcare la ferrovia e recarsi verso la via Faentina (sulla quale ci si innesta in un punto mediano, all’altezza del supermercato Coop), oppure, andando ancora oltre, portarsi all’estrema periferia ovest, in vista della borgata di Fornace Zarattini".

Il consolidamento di un'ampia area polisportiva "proietterà senza dubbio il quartiere San Giuseppe fra le mete nel sistema infraurbano più frequentate dai cittadini", viene inoltre detto nel documento approvato dalla Giunta. Il Pua prevede così la formazione di "una rotatoria sulla via Bisanzio che agevolerà l’accesso alla futura piscina coperta e, al contempo realizza un attraversamento ciclopedonale, sottostante il nuovo sistema rotatorio, a favore dei residenti nell’area residenziale". Il piano di urbanizzazione individua anche una seconda rotonda che sarà ubicata all’intersezione fra la via Sant’Alberto e la via Bisanzio, nel quale era previsto il collegamento di una nuova viabilità, che nel suo sviluppo complessivo dovrebbe raggiungere la corsia nord di via Mattei

Scuole

Sempre la documentazione fornita dal Comune, considera l'aspetto delle strutture scolastiche ed educative. I residenti della futura urbanizzazione "non hanno disponibili nel quartiere, insieme a coloro che qui sono già insediati, strutture per l’istruzione dalle scuole materne e per l’infanzia, alle scuole elementari e medie, per le quali ci si deve, al momento, trasferire al suo esterno - si spiega nella relazione tecnica - Diversa la condizione per ciò che riguarda le scuole medie superiori e l’università che, come già detto, vede proprio a confine col sub-comparto l’importante complesso dell’Itas 'Perdisa' (Agraria, ndr) e delle facoltà Cirsa di scienze ambientali e la Scuola di Ingegneria e Architettura".