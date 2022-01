Nuovo decreto, Green Pass obbligatorio in posta e dal tabaccaio: l'elenco delle attività

Non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il Green Pass, così come non si si potrà andare dal tabaccaio. È quanto prevede il Dpcm firmato dal premier Mario Draghi che definisce l'elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere dal 1 febbraio senza il certificato. Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid per "esigenze alimentari e di prima necessità". Per "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e sociosanitarie", si legge nel testo.

Stesso discorso per "esigenze di sicurezza", negli uffici aperti al pubblico delle forze dell'ordine e delle Polizie locali e per "esigenze di giustizia". Senza il Green Pass non si potrà ritirare la pensione all’ufficio postale o andare dal tabaccaio: per queste attività, bisognerà munirsi di certificato verde - anche base, da tampone negativo - o utilizzare i distributori automatici, nel caso delle sigarette.

In quali negozi non serve il Green Pass: la lista ufficiale

Per quel che riguarda l'elenco delle attività, viene indicato: