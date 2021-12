Nuovo guasto al traghetto tra Porto-Corsini e Marina: attivati autobus sostitutivi

A pochi giorni di distanza dall'ultimo guasto, il traghetto che collega Porto Corsini e Marina di Ravenna venerdì mattina è stato nuovamente sospeso per un'avaria. Start Romagna ha attivato degli autobus sostitutivi per i pedoni per sopperire all’assenza del traghetto, mentre i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto il prima possibile. Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi di Start, attivi nei giorni feriali con orario 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì e 8:00-14:00 il sabato.

Il sindaco Michele de Pascale sollecita con fermezza Start Romagna a intervenire prontamente per risolvere il disservizio nel minor tempo possibile: “Si tratta di un servizio assolutamente essenziale per i cittadini dei lidi nord e non è accettabile che nel giro di pochi giorni l’interruzione si sia ripetuta più volte. Il traghetto deve quindi essere ripristinato nel minor tempo possibile e si deve trattare di un intervento risolutivo, in grado di assicurare anche per il futuro la piena continuità del servizio”.