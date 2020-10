A Ravenna nasce "Bacco", il gusto di gelato al Sangiovese

Cosa c'entra una gelateria con un vigneto? Molto più di quello che si possa immaginare. Nei giorni scorsi, infatti, nelle campagne di Imola è stata siglata una singolare partnership: quella fra Puro&Bio, il nuovo emporio del gelato di via Cavour a Ravenna, e la Cantina "Ca' Lunga il Vino" del viticoltore Paolo Cassetta.

Da questa bizzarra collaborazione all'insegna del gusto, della stagionalità e delle materie prime a chilometro zero nascerà "Bacco", un nuovo gusto di gelato che debutterà il 23 ottobre in occasione di "GiovinBacco", la festa enogastronomica in programma a Ravenna nell'ultimo weekend del mese. Il nuovo gusto di gelato, una suggestiva fusione fra castagne e Sangiovese, sarà offerto in degustazione dalla prossima settimana al punto vendita "Puro&Bio" di Ravenna.