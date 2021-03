Nuovo impianto di illuminazione per l'area sportiva di Mezzano

Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo presso il cantiere dell’area sportiva di Mezzano con il responsabile dell’Asd Mezzano Veraldo Bandi, la presidente del consiglio territoriale di Mezzano Gloria Natali e il consigliere comunale Pd Rudy Gatta per visionare l’avanzamento lavori del nuovo impianto di illuminazione. È stata l’occasione per esprimere grande soddisfazione per questo progetto, per altro molto atteso dalla comunità mezzanese.

Il nuovo impianto permetterà un illuminamento medio di 150 lux, requisito essenziale per un campo da calcio del settore dilettanti, avrà quattro torri-faro, installate ai quattro vertici del campo, con piattaforma fissa all’altezza di 20 metri. Ogni piattaforma avrà tre proiettori a led a basso consumo di ultima generazione. I lavori sono stati finanziati con delibera di giunta comunale e progetto esecutivo nei mesi scorsi.

I tre rappresentanti hanno sottolineato che ancora una volta il gioco di squadra tra istituzioni ha permesso di raggiungere un importante traguardo, particolare soddisfazione perchè in questo caso è rivolto alle giovani generazioni: basta pensare ai prossimi tornei serali che l’area sportiva mezzanese potrà ospitare d’ora in poi, cosa non possibile fino ad ora. La realizzazione dell’impianto di illuminazione dell’area sportiva di Mezzano, superata questa fase di emergenza, potrà dare nuovo slancio alla passione di centinaia di ragazzi del territorio che delle varie categorie, che grazie allo sport torneranno a guardare al futuro con entusiasmo. Il sopralluogo è stato anche l’occasione per visionare gli spogliatoi del centro sportivo, che data la grande crescita del numero dei ragazzi avranno bisogno di un adeguamento al più presto.