Nuovo look al piazzale di Castel Bolognese: "Sarà uno spazio aperto a tutti"

A inizio novembre prenderanno il via i lavori di riqualificazione di Piazzale Poggi, la piazzetta di fronte alla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”. L’obiettivo è quello di rendere il piazzale uno spazio aperto a tutti, completamente accessibile e, come già fatto con Piazza Fanti e Piazza Bernardi, su di un unico livello. Area verde, nuova illuminazione con videosorveglianza e nuova pavimentazione per un’identità di socialità ed inclusione.

I lavori avranno un costo di 225.000 euro, finanziati per 140.000 euro dal Governo. Nella parte iniziale dei lavori interverrà Hera per i lavori ai sottoservizi. L’accessibilità alla biblioteca e alle abitazioni sarà garantita e i banchi del mercato di solito presenti nella zona si sposteranno temporaneamente in Piazzale Roma.

Lo studio Mainardi Lambertini si è occupato della progettazione ed in particolare della cura dei dettagli storici. Saranno infatti messe in evidenza le vecchie mura con apposita pavimentazione e verrà realizzata un’opera di street art che ricorderà la “fonda”. Nelle prossime settimane verrà inoltre individuata in forma partecipata la soluzione per gli arredi urbani che completeranno il piazzale.