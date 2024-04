Nuovo look allo "Studio 73": partono i lavori di adeguamento della sala prove

Si rifà il look e dà il via a una serie di interventi di miglioramento la sala prove e di registrazione ravennate. La Giunta di Ravenna ha infatti approvato il progetto esecutivo che ha per oggetto i lavori di adeguamento funzionale degli spazi della Casa della Musica, ospitati dall’immobile di proprietà comunale denominato “Ex Lazzaretto”, sito in via Sant’Alberto 73, ma più noto ai ravennati (e in particolare ai musicisti) come Studio 73. L’intervento, come previsto dal contratto di partenariato 2023-2033, è realizzato a cura e spese del gestore del centro di produzione polivalente (Associazione Norma) e prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di proprietà comunale.

L’intervento prevede in particolare la demolizione di tramezzature in cartongesso nell’ex ingresso della sala polifunzionale, la sostituzione dei pavimenti delle sale prova, il ripristino degli infissi interni in legno, la realizzazione di nuove partizioni verticali insonorizzate in cartongesso, la posa di nuovi pavimenti e battiscopa in uffici, corridoi e sala polivalente, la posa di nuovi infissi interni, modifiche localizzate all’impianto elettrico esistente e tinteggiature interne. L'importo dei lavori è di circa 53mila euro. I lavori, in partenza già a marzo, dovrebbero concludersi, come previsto da cronoprogramma, entro il mese di maggio.