Nuovo medico di base in arrivo alla Casa della Comunità di Alfonsine

L'Azienda Usl della Romagna comunica che la dottoressa Luigia Contarini cesserà la propria attività ad Alfonsine, quale medico di medicina generale, a far data dal 16 agosto. Ringraziandola per l’attività prestata, contestualmente si è provveduto al conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale alla dottoressa Amelia Cozzolino, che prenderà servizio il 17 agosto presso la Casa della Comunità di Alfonsine, in via Reale 49, con i seguenti orari: lunedì 14-20; martedì 8-14; mercoledì 8-14; giovedì 14-20; venerdì 8-14. La dottoressa riceve su appuntamento telefonando o inviando un WhatsApp al numero 3516639717.

Per coloro che intendono mantenere la dottoressa Cozzolino nulla è richiesto, mentre è possibile effettuare la scelta di un altro medico tramite una delle seguenti modalità: direttamente attraverso il "Fascicolo sanitario elettronico"; inviando una e-mail all’indirizzo sportellounico.lu@auslromagna.it, allegando il modulo di Scelta Medico correttamente compilato e firmato scaricabile dal sito internet aziendale al link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls e allegando il documento di identità del richiedente; direttamente presso lo sportello unico Cup.