La vincitrice di Masterchef fa il bis e apre un altro negozio insieme alle sorelle

La vincitrice di Masterchef fa il "bis". Erica Liverani, 35enne di Conventello che nel 2016 si aggiudicò la vittoria della quinta edizione del programma di cucina più amato dagli italiani, dopo aver aperto un negozio di gastronomia in via Maggiore nel 2018 ha deciso di inaugurare una seconda attività a due passi dal proprio paese d'origine.

Il nuovo 'Raflò' inaugurerà sabato 4 dicembre alle 9.30 a Savarna, in via Savarna al civico 222. Insieme a Erica ci saranno le compagne di sempre, le sorelle Claudia e Romina, con le quali si spartirà la gestione delle due attività. "Finalmente ci siamo - commenta Erica - Non sarà come ce lo eravamo immaginate, visto che abbiamo ancora problemi con la fornitura di energia elettrica... Ma gli imprevisti fanno parte del gioco e quel che conta è trovare le soluzioni giuste per superarli. E così, seppure in modalità "smart", abbiamo deciso di aprire il nuovo negozio di Savarna sabato 4 dicembre: troverete sicuramente pasta fresca, dolci, i nostri prodotti da dispensa e tante confezioni natalizie".