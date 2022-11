L'ingegnere molla il posto fisso da manager e apre un negozio di tartufi in centro: "Volevo realizzare il mio sogno"

A caccia di tartufi. Nei boschi? No, in pieno centro storico a Ravenna! Inaugura domenica 20 novembre al civico 22 di via Antica Zecca 'Tartulab', una bottega che proporrà specialita enogastronomiche prediligendo piccoli produttori locali e proponendo eccellenze romagnole e marchigiane in base alla stagionalità, prodotti selezionati per far gustare il buono e sano che la nostra terra offre. In vendita vino, conserve, confetture, miele, pasta, olio e, naturalmente, il tartufo in ogni sua sfumatura: bianco, nero, estivo, marzolino, fresco o lavorato.

A dirigere il timone del negozio sarà Mauro, che si definisce "ingegnere del tartufo": "Dopo aver lavorato per 25 anni in una grande multinazionale come ingegnere elettronico-manager responsabile della produzione e qualità dei prodotti, ho deciso di cambiare radicalmente la mia vita professionale - spiega il titolare - Da alcuni anni sentivo crescere il desiderio di realizzare il mio sogno nel cassetto mettendo da parte razionalità e quella pragmaticità che mi è tipica. Ho sentito l'esigenza di dedicarmi a tempo pieno alla mia passione per il mondo enogastronomico e, complice il lockdown, la gioia per la nascita di mio figlio Giacomo e il sostegno di mia moglie Gloria, a fine 2021 ho preso la decisione. Fiato sospeso, dita incrociate e ho dato le dimissioni!".

Da quel momento, Mauro ha iniziato a dedicarsi anima e corpo alla sua passione: "Adoro il tartufo, in tutti i modi possibili, ma non è solo questo: è la sua storia che mi ha catturato fin da ragazzo. Per me il cavatore di tartufi è una specie di cercatore d'oro dei tempi moderni, la sua vita in simbiosi con la terra e il suo fedele amico a quattro zampe sono la dimostrazione che per essere felici bastano poche semplici cose. Inoltre da appassionato di scienza trovo incredibile che, nonostante le più moderne tecnologie inventate dall'uomo, il tartufo bianco esista solo in natura e che il suo sapore e aroma non siano replicabili in nessun laboratorio al mondo (sono sempre un ingegnere dopotutto!). Qui è dove vorrei accogliere i clienti e far provare loro la mia selezione, con la speranza di appassionarli a questo meraviglioso mondo di eccellenze romagnole e marchigiane".