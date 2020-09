Nuovo orario per la sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, che alla consueta apertura pomeridiana aggiunge, fino al termine dell’emergenza Covid-19, anche l’apertura del mattino. La sezione Ragazzi sarà quindi aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30. L’apertura del mattino è stata pensata come maggiore supporto alle famiglie, in attesa di poter riprendere le consuete attività in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Il personale della sezione Ragazzi sarà a disposizione delle famiglie e degli studenti per offrire consigli di lettura, consulenza e assistenza nella scelta dei libri più adatti all’età, alle esigenze e ai gusti dei lettori piccoli e grandi e anche per il reperimento di informazioni più complesse, per motivi di studio o lavoro.

