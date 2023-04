Sanità pubblica e privata fanno squadra: inaugura l'Ospedale di Comunità Darsena

Lo aveva annunciato il mese scorso, durante un'intervista, il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori: "Abbiamo concluso un accordo con le case di cura di Ravenna e attiveremo entro l'estate o già in primavera un ospedale di comunità, affittando una parte importante degli spazi della casa di cura San Francesco. In questo modo cercheremo di dimettere coloro che non hanno più bisogno di un'assistenza ospedaliera ma che ancora non possono essere mandati al loro domicilio, e questo dovrebbe migliorare le condizioni dei tempi di boarding. Così anticiperemo la Casa della salute della Darsena, visto che non possiamo aspettare il 2026".

L'ospedale di Comunità 'Darsena' - per la prima volta in Italia un’importante collaborazione tra pubblico e privato accreditato per l’assistenza intermedia di pazienti dimessi da strutture ospedaliere - inaugurerà lunedì 17 aprile all'interno dell'ospedale privato accreditato San Francesco di via Talarico, nel corso di una cerimonia alla quale prenderanno parte, oltre a Carradori, il presidente Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore alle Politiche per la Salute Emilia Romagna Raffaele Donini, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l'amministratore delegato del Gruppo Garofalo Health Care spa Maria Laura Garofalo, il presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna Stefano Falcinelli, la direttrice Distretto sanitario di Ravenna Roberta Mazzoni e il direttore Direzione Infermieristica e Tecnica Ausl Romagna Mauro Taglioni.