Il Comune di Cervia trasformerà l'ex Garage Europa in un parcheggio da 9000 metri quadri

Il Comune di Cervia ha firmato l’atto di acquisizione dell’area dell’Ex Garage Europa, di proprietà della società Pentagramma Romagna Spa in liquidazione, per un importo di 2.200.000 euro. Il contratto è stato firmato nello studio del notaio Giorgia Manzini a Reggio Emilia da Maria Pia Pagliarusco, dirigente del Settore Servizi alla comunità e Sviluppo della città del Comune di Cervia, e da Alessandro Vaccaro, procuratore speciale della società Fintecna Spa, società intervenuta in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società Pentagramma Romagna Spa in liquidazione.

L’area è situata a Milano Marittima, in viale 2 Giugno, in corrispondenza della I Traversa, nei pressi del Canale Emissario delle Saline e ha una superficie complessiva di 9.381 metri quadri. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di potenziare il servizio di parcheggio nella zona centrale di Milano Marittima. Nel periodo estivo infatti la località si trova spesso in una situazione di difficoltà, dovuta al numeroso afflusso turistico, per quanto riguarda i parcheggi e le zone adibite alla sosta, sia pertinenziale che pubblica.

Negli ultimi anni Pentagramma Romagna spa in liquidazione ha concesso al Comune di Cervia l’uso dell'area, che è stata utilizzata sia per parcheggio pertinenziale delle attività ricettive che come parcheggio pubblico. Il valore dell’area è stato quantificato sulla base di perizie estimative dell’Amministrazione, confermate dall'attestazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio. L’acquisizione del parcheggio è finanziata in parte tramite accensione di mutuo e in parte con risorse dirette dell’amministrazione.

Con la vendita dell’ex Garage Europa, la società Pentagramma Romagna S.p.A. cede a titolo gratuito al Comune anche alcune aree (la cui superficie complessiva è circa 8.800 metri quadri) adiacenti al canale di Cervia, nella zona del ponte dell’Ospedale, che comprendono l’area utilizzata dall’elimedica.