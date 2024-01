Nell'ex sala cinematografica nasce un nuovo parcheggio per il centro storico

È stato inaugurato ieri mattina il Moderno Garage Park, al piano terra dell'ex sala cinematografica in piazza Baracca. La nuova struttura al coperto è situata al piano terra, sul retro dell’ex Cinema Moderno, precisamente nel vicolo a destra prima del ristorante Hot Ramen al civico 5d, in zona piazza Baracca-via Cavour. Per il taglio del nastro sono intervenuti la proprietà Bayart, rappresentata da Marcella Bentini, l’Assessora comunale Annagiulia Randi, l’ingegnere Montalto e il geometra Leoni, in rappresentanza dello Studio Tecnico Ignazio Montalto che ha curato la progettazione e la direzione lavori.

Questa iniziativa imprenditoriale, sottolinea la società, “può assumere un ulteriore significato, nel quadro della riqualificazione urbana, perché ha voluto anche rivalutare - completando un percorso già intrapreso per l’ex cinema - uno spazio inutilizzato e abbandonato, in un’area di particolare pregio. Dunque, non una nuova costruzione ma un intervento all’insegna del riutilizzo”.

Il garage, illuminato e con ingresso automatico, dispone di 12 ampi posti auto. Ogni stallo/posto auto è assegnato nominalmente (non per targa veicolo), cioè permette anche il parcheggio di una vettura diversa da quella di proprietà (per esempio quella di un familiare, di un ospite…), e per le attività commerciali quella di un dipendente o di un fornitore. Ogni posto auto è dotato di presa elettrica indipendente ed è già predisposto per ospitare una colonnina di ricarica per auto elettriche, anche ad alta potenza.

La struttura, pensata per un uso continuativo, è divisa dall’esterno con inferriate e reticolato anti-piccioni, caratteristiche che garantiscono sicurezza contro ogni tipo di intrusione, oltre ad una aerazione naturale. La proprietà non esclude in futuro di incrementare gli attuali 12 posti o convertire la superficie SUC di 900 metri quadri in attività commerciali utili al tessuto urbano in conformità a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente.