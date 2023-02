Un nuovo parcheggio da 80 posti a servizio delle scuole: al via la gara per realizzarlo

Al via la procedura di gara per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio delle scuole di San Pietro in Vincoli. Da tempo la località attendeva quest’opera per l'ulteriore messa in sicurezza stradale della zona del plesso scolastico di via Leonardo da Vinci, ovvero la scuola d’infanzia “Il Piccolo Principe”, il nido “Il Riccio”, la scuola elementare “Aldo Spallicci” e la scuola media “Romolo Gessi”. Nell’edificio è inoltre ospitata la segreteria amministrativa dell’istituto comprensivo di San Pietro in Vincoli.

Il progetto scaturisce dalla necessità di riorganizzare e razionalizzare gli spazi adibiti a sosta dei veicoli, in quanto l’area nelle immediate vicinanze del plesso scolastico risulta carente di aree di sosta. Si tratta di un’opera che sarà a servizio non solo dei genitori che accompagnano bambini e ragazzi, ma che potrà essere utilizzata anche dal personale della scuola permettendo la messa in sicurezza anche della strada retrostante, via Castello, che tornerà a essere pienamente fruibile anche dai pedoni.

Il parcheggio sorgerà in un'area di 3.500 metri quadrati - che confina a nord con un complesso residenziale, a ovest con via Leonardo Da Vinci, a est con un fabbricato e a sud con il plesso scolastico - e sarà dotato di 80 posti auto a “spina di pesce”, di cui 2 riservati alle persone diversamente abili; avrà 12 nuovi punti luce, una barriera verde antirumore e polveri sottili. L’area oggetto dell’intervento è posta ad una quota inferiore rispetto al piano stradale e il progetto prevede il riporto di terreno da riempimento. Questo consentirà di realizzare le nuove fognature e i sottoservizi previsti dal progetto.

L'importo a base d'asta ammonta a 548.687,57 euro, sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti posti a base di gara e di quanto offerto in sede di gara dall’aggiudicatario. La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16 marzo 2023, con la prima seduta di gara fissata per il 21 marzo. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 180 giorni.