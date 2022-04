Con il Lions un nuovo percorso Dantesco, installate 100 targhe in altrettanti luoghi simbolo della città

I Club Lions di Ravenna presentano il Percorso Dantesco, la struttura portante del Progetto “Camminare Ravenna con la Divina Commedia”, realizzato dai quattro Clubs Lions di Ravenna (Lions Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Romagna Padusa). Il progetto ha visto l’installazione di 100 targhe in 100 luoghi della città, palazzi, scuole (da quelle di primo grado all’Università), edifici di rilevanza artistica, culturale, turistica; adottate da cittadini, professionisti, esercizi commerciali, attività produttive, associazioni. Altre 50 targhe, poi, in replica di quelle installate nelle Scuole cittadine, sono state installate nelle Scuole di tutto il Comune. Ventisette di queste targhe contrassegnano luoghi ed edifici che hanno una relazione con il Canto che esse presentano, per i personaggi citati nella Commedia che vi trovano riferimento e per le iconografie, che spesso, con le loro evidenti suggestioni, hanno probabilmente ispirato il Poeta: è il Percorso Dantesco.

Si comprende quindi la rilevanza di questi 27 luoghi, esaltati dal simbolo che le 27 targhe rappresentano: luoghi che assumono così una rilevanza culturale e cultuale di memoria permanente, di devozione, di legame e omaggio della città al suo sommo e indimenticato ospite. Le targhe guidano il viandante alla conoscenza del Canto: attraverso un Qr code si raggiunge un video con la recita, il testo, il riassunto, un racconto per i bambini da 5 a 100 anni e altri materiali, in un sito specificamente creato (www.camminarecondante.it).

Nell’incontro di venerdì 22 aprile (alle 17), nella biblioteca Classense, verrà presentato un fascicolo, in italiano ed in inglese, realizzato con la partecipazione degli assessorati alla Cultura e al Turismo, che descrive il Percorso Dantesco, ne racconta e illustra i luoghi e le relazioni, che sarà disponibile presso l’Ufficio di Informazione ed accoglienza turistica di piazza San Francesco, 7. La presentazione comprenderà un filmato che esalta la bellezza e la suggestione dei luoghi del percorso, che sarà visibile su YouTube.

Il Percorso Dantesco è quindi un concreto contributo alla promozione della qualità artistica della città, alla conoscenza dell’immensa Opera di Dante e della sua immanenza, ben oltre le commemorazioni di un centenario, non solo nella vita culturale, ma anche nella vita quotidiana di chi vive la città e di chi la visita. La conservazione della memoria di Dante si fa così cammino, in una scoperta (e riscoperta) dell’eco della grande bellezza della sua opera che si riverbera nell’eco della grande bellezza di Ravenna.