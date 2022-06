Nuovo personale per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ravennate

Entro la metà del prossimo mese di luglio l’organico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna sarà potenziato con l’arrivo di 4 unità lavorative. E’ la positiva notizia emersa dall’incontro che si è tenuto venerdì mattina all’Agenzia delle Dogane su richiesta dell’assessora al Porto Annagiulia Randi, subito accolta dal direttore interregionale Emilia-Romagna-Marche Franco Letrari proprio per affrontare il tema della carenza di organico all’interno della stessa Agenzia. Il tema sta molto a cuore agli amministratori locali per le possibili ripercussioni sulla puntuale erogazione dei servizi e sul complessivo sviluppo dell’Hub portuale.

“Si tratta di una novità – afferma l’assessora Randi – che ci riempie di soddisfazione e ci fa ben sperare per il costante miglioramento della dotazione organica dell’Agenzia, che concorre in maniera importante allo sviluppo futuro del Porto in vista della realizzazione dell’Hub portuale ma anche necessaria alle attuali esigenze legate all’intensificarsi delle attività crocieristiche”.

Al fine di ottenere una soluzione alla problematica nello scorso mese di aprile il sindaco Michele de Pascale e l’assessore regionale Andrea Corsini avevano inviato una nota al direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, per sottoporgli le criticità legate alla carenza di organico e alla necessità di un incremento in vista degli importanti investimenti e delle progettualità in essere nel porto della città. Le richieste non sono rimaste inascoltate e l’assessora Randi ha ringraziato l’assessore Corsini per il grande impegno profuso nel raggiungimento di questo primo risultato.

All’incontro erano presenti il presidente dell’Autorità portuale Daniele Rossi, il direttore dell’Agenzia di Ravenna Giovanni Mario Ferente, la presidente dell’associazione Doganalisti Emilia Romagna (Ader), Alessandra Riparbelli. Durante l’incontro si è parlato anche del prossimo avvicendamento del funzionario capo ricevitoria Giovanni Ambrosio, che andrà in pensione e che verrà sostituito da Mariamichaela Salati. Quella del capo ricevitoria è una figura importante all’interno dell’Agenzia delle Dogane, definita non a caso Poer (posizione organizzativa di elevata responsabilità).

Il sindaco de Pascale e l’assessora Randi con l’occasione ringraziano Giovanni Ambrosio per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e rivolgono i migliori auguri di buon lavoro a Mariamichaela Salati peraltro molto conosciuta e apprezzata nel settore per essere dal 2020 anche responsabile antifrode presso l'Ufficio delle Dogane di Ravenna ed esperto ICT della Task Force Once della Direzione Interregionale Dogane per l'Emilia Romagna e Marche in qualità di coordinatore di vari progetti.