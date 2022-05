Nuovo plesso scolastico a Ponte Nuovo, LpRa: "Pericoloso se non si mette mano alla viabilità"

Dubbi sul progetto per la nuova scuola primaria di Ponte Nuovo, finanziata da 8,3 milioni dal Pnrr (nell'ambito dello stanziamento complessivo da 12,8 milioni finora erogato per le scuole di Ravenna), un nuovo plesso scolastico tra via del Pino e via 56 Martiri. Ad esprimerli sono Antonella Benedetti e Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna: "Una nuova struttura dotata di nuove aule, mensa e palestra, con l’ utilizzo di tecnologie di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, ma con una forte criticità rappresentata dall’annosa questione della viabilità. Concentrare su queste strade strettissime, sottodimensionate e oltremodo pericolose, da anno oggetto di sollecitazioni e petizioni per la loro pericolosità da parte dei cittadini, costituisce un serio problema che andrà affrontato questa volta con impegno, pena la paralisi dell’intero comparto".

"Si sono spesi fiumi di parole sulla via 56 Martiri, e più volte Lista per Ravenna è intervenuta per segnalare l’intenso flusso di traffico di questa arteria che non collega solo Ponte Nuovo con Madonna dell’Albero, ma viene utilizzata come scorciatoia da mezzi di ogni tipo. Come noto si tratta di una strada con una carreggiata strettissima, e con margini laterali della strada a ridosso di fossati, priva di percorsi pedonali e ciclabili, e, oltretutto, tortuosa e con vari incroci pericolosi. Forse si tratta del percorso stradale più pericoloso di tutto il comparto sud e questa annosa questione non ha mai trovato una soluzione di alcun tipo. Forte criticità, inoltre, è rappresentata dalla mancata realizzazione di una pista ciclabile, ancora più necessaria alla luce di questo progetto, per promuovere una mobilità Green e sostenibile che rappresenta uno dei principali target del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR. Questo nuovo insediamento scolastico in un contesto viario caotico, insufficiente ed estremamente pericoloso dovrebbe fare riflettere seriamente l’amministrazione per rivedere l’intera viabilità di Ponte Nuovo, assolutamente inadatta per flussi così elevati di viabilità, poiché, oltretutto, i problemi non riguardano solo via 56 Martiri in questa località".