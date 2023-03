Il ponte a Mandriole sarà demolito e ricostruito: ma i costi aumentano

È stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori relativi alla demolizione e ricostruzione del ponte su via Corriera Antica a Mandriole e agli interventi di adeguamento della viabilità, per un importo totale (attualmente) di 800mila euro. Il progetto prevede la realizzazione del nuovo ponte in via Corriera Antica in attraversamento dello Scolo Consorziale Acque Basse, a Sant’Alberto; nello specifico la demolizione del ponte esistente in muratura e la costruzione di un nuovo ponte lungo lo stesso tracciato stradale, in modo da poter ripristinare la viabilità in sicurezza lungo via Corriera Antica e l’accessibilità agli insediamenti produttivi della zona.

Il ponte esistente risulta attualmente interdetto al traffico, a causa di rilevanti dissesti strutturali e la presenza di fessure diagonali molto evidenti su entrambi i lati delle spalle. La struttura è inoltre inadeguata dal punto di vista idraulico in quanto, nelle condizioni di massimo livello idrico nel canale, l’intradosso dell’impalcato risulta quasi completamente sommerso. Via Corriera Antica - collegamento della strada Provinciale n. 24 al fiume Reno che costeggia fino a intersecare la via Gattolo Inferiore a Sant’Alberto-Mandriole - sarà interessata dal rifacimento del ponte nei tratti precedenti e successivi al manufatto.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla viabilità, il nuovo ponte sarà realizzato nella stessa posizione dell’esistente; la sezione stradale prevede l’adozione di un doppio senso con corsie da 3,50 metri e cordoli laterali da 0,60 metri. Il progetto esecutivo del documento di fattibilità è già stato approvato e affidato, ma gli aggiudicatari non hanno accettato di sottoscrivere il contratto, e cosi anche i secondi classificati che hanno rinunciato. Per l’inserimento del progetto nel piano triennale 2023-2024-2025 è dunque necessaria una nuova approvazione dell’intervento, a causa dell’importo variato in seguito all’adeguamento prezzi al

prezziario regionale Emilia Romagna.