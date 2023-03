Un nuovo ponte per via Trieste e strade del porto da sistemare: sul piatto due progetti da 1,7 milioni

Strade rovinate da sistemare e un ponte da mettere in sicurezza. Il servizio strade del Comune di Ravenna ha approvato due documenti di fattibilità relativi a due corposi progetti destinati a migliorare la sicurezza delle infrastrutture cittadine. Interventi importanti, come quello che prevede la demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Lama in via Trieste, per il quale è previsto una spesa di 700mila euro. Attenzione anche alle strade del Porto San Vitale per la quale è stato valutato in piano di manutenzione straordinaria dal valore di un milione di euro.

Il ponte sullo scolo Lama in via Trieste

Il primo progetto riguarda la fattibilità dell’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Lama di via Trieste a Ravenna dai punti di vista: tecnico, ambientale, finanziario e procedurale. Stiamo parlando del ponticello in zona Pala De André che, nel corso della grande mareggiata dello scorso 22 novembre, aveva reso necessaria la chiusura di un tratto di via Trieste a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua del canale Lama che era giunto a lambire il ponte stesso. Il progetto prevede la sostituzione dell’impalcato esistente in via Trieste sullo scolo consorziale Lama con un nuovo impalcato in acciaio o con travi prefabbricate consolidando le spalle esistenti o rifacendole completamente. L’esigenza è quella di migliorare il livello di servizio e il grado di sicurezza stradale attraverso il rifacimento di una infrastruttura che, secondo i tecnici del Comune "presenta diverse non conformità e un degrado strutturale molto avanzato". La soluzione, il tracciato e la larghezza del nuovo impalcato, sono vincolati innanzitutto dalle prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica e non si esclude che "la nuova struttura debba essere realizzata mantenendo un franco idraulico maggiore e che si debba realizzare una struttura che comprenda anche l’attuale passerella ciclabile/pedonale". L’intervento prevederà quindi prima di tutto la demolizione dell’impalcato e la ricostruzione delle spalle in modo da creare una sella di appoggio per le nuove travi. Saranno quindi realizzati i baggioli e posizionati nuovi isolatori antisismici. L’impalcato verrà sostituito con uno in acciaio o in travi prefabbricate e soletta collaborante in cemento armato o con struttura reticolare che soddisfi le prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti coinvolti.

Manutenzione straordinaria sulle strade del Porto

Ammonta a un milione di euro, invece, il piano di interventi di manutenzione straordinaria che dovrebbe riguardare alcune strade del Porto, fra cui un tratto di via Classicana, mentre la strada statale 67 - via Classicana è già al centro di un corposo progetto di riqualificazione da parte del Ministero. Come si legge nella valutazione tecnica del Comune "La zona portuale di Ravenna presenta diverse criticità a livello manutentivo dovuta all’alta percentuale di mezzi pesanti transitanti nelle strade del porto. Diversi tratti presentano numerose fessurazioni anche negli strati profondi, cedimenti del sottofondo, avvallamenti dovuti principalmente a fenomeni di fatica meccanica indotta dal traffico pesante presente". L’intervento quindi dovrebbe riguardare nel dettaglio la manutenzione straordinaria di un tratto di 620 metri di via Classicana (da via Piomboni alla rotonda su via Rubboli), della rotonda di via Rubboli, di un tratto di 70 metri di via Darsena San Vitale (tra la rotonda e l'ingresso dell'area Sapir), di via Paleocapa (ripristino fasce laterali da via Muti a via Zani, sostituzione delle caditoie ammalorate, pulizia pozzetti e bonifiche localizzate sulla carreggiata), di via Zani, via Muti e del parcheggio di via Paleocapa.