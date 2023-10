Taglio del nastro per il nuovo Pronto Soccorso di Lugo: più spazi e nuovi servizi

Quattrocento metri quadrati in più, nuove sale di attesa e ambulatori, una osservazione breve intensiva ampliata e una camera calda completamente rinnovata. Ecco il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Lugo, che grazie a un corposo intervento di ristrutturazione e ampliamento oggi può contare su spazi di assistenza e attesa più funzionali e confortevoli per pazienti e operatori. La presentazione, avvenuta questa mattina, è stata l'occasione per introdurre la nuova direttrice della Cardiologia del nosocomio lughese.

Da 990 a 1400 metri quadrati

I lavori hanno previsto la ristrutturazione di circa 500 metri quadri all'interno degli attuali locali del pronto soccorso e un ampliamento di circa 400 metri quadri della superficie disponibile suddiviso e articolato in quattro nuovi corpi di fabbrica distinti:

- Nuova sala d'attesa per barellati con prese per l'ossigeno e 2 nuovi ambulatori: un primo ampliamento ha incrementato in modo significativo la superficie dell’esistente sala di attesa per pazienti deambulanti che è stata trasformata in una nuova sala attesa per barellati, con relative dotazioni di impianti e prese gas medicali; sono stati inoltri realizzati due nuove ambulatori, in aggiunta ai tre precedentemente esistenti.

- Nuova Osservazione Breve Intensiva: il secondo ampliamento ha riguardato l’area dell’Osservazione breve Intensiva (OBI) che è stata ampliata in aderenza al perimetro esterno del locale. L’area è stata quindi incrementata in flessibilità e capienza ed è stata allestita anche una area separata da pareti vetrate per il personale di sorveglianza e servizi dedicati.

- Nuovo ingresso e nuova sala attesa per pazienti deambulanti: il terzo volume, destinato ad ospitare l’accesso pedonale del nuovo reparto è stato costruito in aderenza alla ex camera calda il cui intero volume è stato riorganizzato e convertito in sala di attesa, con servizi a supporto, area di front office, dotata di bancone in corian con vetri di sicurezza e back office perimetrato da pareti strutturali.

- Nuova camera calda: la nuova camera calda e gli annessi locali di bonifica e smistamento hanno costituito l’ultimo corpo di fabbrica dell’ampliamento. Ampliati ed adeguati gli impianti ed i terminali degli stessi. Installate macchine di trattamento aria atte ad ottenere al bisogno locali in sovrappressione ed in depressione e contestuale possibilità di controllo continuo dei parametri ambientali in loco.

L’Umberto I 'ospedale Covid' durante l'emergenza pandemica

Il nosocomio Umberto I di Lugo è stato individuato quale ospedale Covid sin dai primi mesi dell’epidemia. Il pronto soccorso esistente, ospitato al piano terra del padiglione E, presentava ambienti strutturati in quinto corpo con la presenza di due corridoi, caratteristica che ha reso possibile la divisione dei percorsi Covid e no Covid da subito. La struttura tuttavia si presentava sottodimensionata sia in termini di spazi di attesa e osservazione, che di numero di ambulatori. L’accesso dei pedoni avveniva inoltre tramite la camera calda, con promiscuità tra emergenza e pazienti deambulanti, rendendo quindi necessario già allora riprogettare gli ingressi, allestire un’area pre-triage implementando contestualmente la dotazione di servizi e vani accessori e definendo compiutamente la divisione dei percorsi.

Prime opere e installazioni provvisorie

I lavori sono iniziati nei primi mesi della pandemia con l’installazione in aprile-maggio 2020 di una diagnostica radiologica, di cui il reparto era privo. Sempre a partire dal 2020, per sopperire in tempi brevissimi alla sofferenza data dalla carenza di spazio sono state allestite strutture provvisorie (200 metri quadri), costituite da container vetrati assemblati, per ospitare parte delle attese e le attività di pre-triage, da cui biforcare i percorsi dei pazienti Covid e no Covid prima del loro accesso all’interno del reparto. L’esecuzione dell’opera è stata caratterizzata dalla necessità di permettere la contemporanea erogazione delle prestazioni sanitarie per cui, durante i lavori, si è dovuto frazionare ulteriormente l'esecuzione inizialmente prevista in due sole fasi di attuazione creando di fatto un cantiere itinerante all’interno ed intorno al reparto.

Il primo intervento è datato aprile-maggio 2020 quando è stata allestita la diagnostica radiologica, di cui il pronto soccorso era privo. A seguito dello stanziamento dei fondi per l’emergenza Covid (DL34/2020) tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 è stato possibile sviluppare la progettazione. Ottenuti i pareri e le deroghe cogenti i lavori dell’opera principale hanno avuto inizio il 12 agosto 2021 e già nell’inverno 2021-2022 è stato possibile aprire parte dei locali ristrutturati. L’ultimo volume ad essere costruito è stata la camera calda terminata il 20 dicembre 2022. Nei primi mesi del 2023 si sono concluse anche le misurazioni di collaudo. La spesa complessiva è stata pari a 2.800.000 euro.

I ringraziamenti dell'Ausl

L'Ausl ringrazia Melandri Massimo, titolare della ditta DiEmme, che insieme all’associazione Prochirurgia di Lugo ha donato gli arredi per la shock room del pronto soccorso di Lugo, per una cifra pari a 4.500 euro (la stessa associazione che ha contribuito all’allestimento della stanza parenti della Rianimazione); l'associazione GMPD – Design For Live di Milano, che ha donato parte dei fondi di beneficenza all’acquisto degli arredi e del materiale informatico dell’Osservazione Breve Intensiva; Angelo Benedetti, Presidente e Direttore Generale Gruppo Unitec, che ha fatto importanti donazioni per alleviare il ricovero dei nostri pazienti della Chirurgia; i Rotary di Lugo e la presidente Simonetta Zalambani della ditta OCM Clima di Fusignano; Bruna Baldassarri e Lions di Lugo che altrettanto hanno contribuito e contribuiscono tutt’ora alla vita dell'ospedale; la ditta Ricci Ceramiche di Lugo che ha donato il pavimento per la sala radiologica.