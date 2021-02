Nuovo punto vaccinale per gli over 80 a Casola Valsenio: come prenotare

Allo scopo di evitare alla popolazione casolana di età superiore agli 80 anni disagi e difficoltà nell’accesso alla vaccinazione al di fuori del territorio comunale, il Comune di Casola Valsenio ha chiesto e ottenuto dall’Ausl Romagna il consenso ad allestire un punto di vaccinazione in loco. Il punto di vaccinazione – la sala Don Guidani in via Roma 78 - sarà attivo domenica 14 marzo per la prima dose e domenica 11 aprile per la somministrazione della seconda dose, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le prenotazioni per la vaccinazione si riceveranno da venerdì 26 febbraio a giovedì 11 marzo 2021, presso la farmacia di Casola Valsenio (Via della Sorgente 1- tel. 054673942) nei seguenti orari: ore 8.30-12.00 e 15.30-18 dal lunedì al venerdì; sabato mattina ore 8.30-12.00. All’atto della prenotazione della prima dose, avverrà automaticamente la prenotazione per la seconda dose. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica. Basterà presentarsi con la tessera sanitaria e fornire il numero di telefono di riferimento.

Chi avesse bisogno di essere accompagnato al punto di vaccinazione può rivolgersi alla Misericordia e al Centro Auser Le Colonne, che si sono messi a disposizione per questo servizio con i propri mezzi e i propri volontari (per info e prenotazioni: Misericordia tel. 335429971 – Le Colonne tel. 3703000710).