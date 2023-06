Un nuovo quartiere a Mezzano: tra 68 villette e un condominio, anche un ristorante e una biblioteca

Un nuovo quartiere per Mezzano, composto da 68 villette un complesso condominiale di 4 piani, un parco e uno spazio polifunzionale che potrebbe ospitare bar, ristorante, centro civico e anche una biblioteca. Oltre al progetto di urbanizzazione che riguarda la zona Mattei-Agraria nella periferia nord di Ravenna, la Giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato la variante al Piano urbanistico attuativo (Pua) che riguarda il progetto di urbanizzazione su una superficie di circa 59.733 metri quadrati, attestata tra Via Brigata Ebraica e Via Zuccherificio a Mezzano. Un progetto che prevede l’edificazione di un comparto residenziale e una grande area verde privata, dove verrà effettuata la laminazione, e in cui è inserito un edificio polifunzionale, una sorta di "ritrovo" per il paese, collegato tramite percorso pedonale alla vicina sede della Tozzi. Il documento approvato dalla Giunta prevede inoltre che il termine di inizio lavori sia fissato entro il 16 maggio 2025.

Il progetto

Quello di Mezzano è un intervento urbanistico con destinazione prevalentemente residenziale. L'area interessata si trova ai margini dell’abitato della frazione di Mezzano, nell'area lungo via Brigata Ebraica, di recente realizzazione, parallela alla SS16 via Reale e che confluisce nella strada provinciale via Nuova Cerba (SP.96), conosciuta anche come strada comunale via Zuccherificio. Proprio su via Zuccherificio, si trova la sede di Mezzano della società Tozzi Industries, proprietaria dei terreni da edificare, e un’ampia zona artigianale situata al di là del passaggio a livello.

La lottizzazione prevede la realizzazione di una serie di villette a schiera, di civile abitazione, suddivise in 4 isolati da 12 lotti su via Brigata Ebraica e 2 macro lotti con 10 unità (68 villette complessivamente). Spazio anche a un edificio di Edilizia residenziale pubblica e sociale di civile abitazione, di superficie pari a circa 1.200 metri quadrati, a 4 piani, di cui il piano terra adibito a cantine e garage, mentre i piani superiori, come si legge nella relazione tecnica "verranno occupati presumibilmente da 12 a 24 appartamenti di civile abitazione". Ci sarà poi un ulteriore edificio a destinazione pubblica e commerciale: uno spazio che potrebbe ospitare bar, ristorante, biblioteca, centro civico e altri servizi pubblici e privati, di superficie pari a circa 560 metri quadrati e alto 3 piani.

Un punto di ritrovo per Mezzano

Bar, ristorante, centro civico e biblioteca di quartiere. Il nuovo edificio pubblico previsto dal progetto dovrebbe quindi essere uno spazio polifunzionale. "L’intenzione di dare un impulso all’uso del territorio anche dal punto di vista della collettività, uscendo dal concetto sempre più diffuso di “residenze/quartieri dormitorio”, ma anche la volontà di condivisione del patrimonio naturale col restante centro abitato - si legge nella documentazione del progetto presentata dal Comune - si è concretizzata nell’inserimento proprio nell’area verde di un edificio che fungesse da collegamento e filtro dei due comparti. Un edificio di non rilevanti dimensioni, ad uso non residenziale che si faccia piazza, un ulteriore punto di ritrovo e punto di riferimento per il centro abitato di Mezzano e che possa offrire all’utilizzatore del parco quei servizi compatibili e di supporto alle aree attrezzate a verde come questa". Uno spazio che dunque mira a diventare un nuovo 'centro' per Mezzano.

Oltre la strada è prevista la realizzazione di un parco che si ipotizza "privo di recinzioni e fruibile anche dalla collettività; lungo l’asse ciclo-pedonale che collega il centro di Mezzano con il nuovo comparto", vicino a dove dovrebbe essere collocato l'edificio pubblico di ritrovo per la cittadinanza con antistante piazzetta, posto a cerniera fra il parco, la viabilità carrabile e ciclopedonale. E’ prevista anche un’ampia dotazione di parcheggi disposti lungo la viabilità di progetto, così da servire in maniera idonea il nuovo insediamento.